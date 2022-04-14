نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني 1443 لشهر رمضان راتب شهر أبريل 2022 عداد الدعم السكني في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني 1443 من أكثر المواعيد التي يبحث عنها الكثير من المستفيدين من الدعم، لذلك نقدم لكم في هذا المقال عداد نزول الدعم السكني لهذا الشهر رمضان 1443، راتب شهر أبريل 2022 وشروط استحقاق الدعم السكني، ويعد برنامج سكني من البرامج الهامة التي تساعد في توفير سكن مناسب للأسر داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد توافر العديد من الشروط حتى يستحق المستفيد للدعم.
برنامج الدعم السكني هو برنامج مقدم من قبل وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، وقد تم ظهور البرنامج في عام 2017، ويقوم البرنامج بتخصيص منتجات سكنية بشروط ميسرة ومميزات في الأسعار وطريقة الدفع، مما يساعد الكثير من الأسر على تملك سكن مناسب.
تحرص المملكة في توفير حياة كريمة لمواطنيها ومن أهم مقومات الحياة الكريمة وجود سكن مناسب، لذلك يقوم برنامج سكني بتوفير التمويل اللازم وفق شروط وضوابط معينة، ففي عام 2017 تم تخصيص 280 ألف منتج سكني في جميع مناطق المملكة.
موعد صرف الدعم السكني 1443
برنامج سكني هو أحد البرامج الرائدة في دعم المواطن السعودي، ويستفيد من دعم برنامج سكني العديد من الأسر، وتقوم وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بتوفير الكثير من العروض حتى تناسب جميع المستفيدين، ويتم صرف الدعم السكني للمستفيدين في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي.
متى ينزل الدعم السكني لشهر رمضان 1443
كما ذكرنا لكم في الفقرة السابقة يتم صرف الدعم السكني في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي. هذا في حالة لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية. كأن يصادف يوم الجمعة فيتم تقديم الموعد يوم ليكون الخميس أو يصادف يوم السبت فيتم تأخير الموعد ليكون يوم الأحد. ومن المقرر أن يتم صرف الدعم السكني لشهر أبريل 2022. يوم الأحد 23\09\1443 الموافق 24\04\2022.
عداد نزول الدعم السكني لشهر أبريل 2022
شروط استحقاق الدعم السكني
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- مقيم داخل المملكة العربية السعودية.
- ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد الأسرة الاستفادة من دعم برنامج سكني.
- يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.
- عدم تملك المستفيد أو أحد أفراد الأسرة لمسكن مناسب آخر خمس سنوات.
- إذا كانت المتقدمة للحصول على الدعم امرأة ففي هذه الحالة يجب أن تكون مطلقة أو أرملة مع مرور أكثر من سنتين على الطلاق أو الوفاة.
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