نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني دوري أبطال آسيا 2022، في ختام منافسات الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وفي مباراة تجمع بين الهلال السعودي استقلال دوشنبه الطاجيكي ينتظر جماهير الهلال السعودي مباراة يوم الجمعة في مباراة يأمل فيها جماهير الهلال السعودي تحقيق فريقهم للفوز والابتعاد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى.

ويدخل فريق الهلال السعودي مباراته القادمة في دوري أبطال آسيا أمام فريق استقلال دوشنبه بمعنويات مرتفعة، حيث يتصدر الفريق السعودي جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد ست نقاط، حيث استطاع الهلال الفوز في أول جولتين في دوري المجموعات على كل من: الشارقة الإماراتي، والريان القطري، ليكون الهلال على صدارة جدول الترتيب برصيد ست نقاط.

في المقابل يدخل فريق استقلال دوشنبه الطايجكي مباراة الليلة ولابديل أمامه سوى الفوز من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم من دوري أبطال آسيا، الفريق الطاجيكي لم يتمكن حتى الآن من تحقيق أي فوز في منافسات المجموعة الأولى، حيث خسر في الجولة الأولى على يد فريق الريان القطري، قبل الخسارة في الجولة الثانية أمام فريق الشارقة الإماراتي، ليتذيل الفريق جدول ترتيب المجموعة الأولى حتى الآن.

موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC قد حدد موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 202، حيث ستقام المباراة مساء يوم الجمعة الخامس عشر من شهر إبريل الجاري، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال دوشنبه

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الهلال واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني من خلال شاشة قناة SSC 7HD لكافة الجماهير داخل المملكة العربية السعودية، كما أن المباراة سيتم نقلها من خلال شاشة قناة bein SPORTS AFC 1HD وهي القناة الخاصة بنقل أحداث مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء السعودية والإمارات.