نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القوة الجوية والشباب اليوم في دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة القوة الجوية والشباب دوري أبطال آسيا 2022، يلتقي فريقا القوة الجوية والشباب السعودي في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من دروي مجموعات دوري أبطال آسيا 2022، حيث ستقام المباراة بين القوة الجوية والشباب السعودي على أرضية ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مساء اليوم الخميس الرابع عشر من شهر إبريل الجاري.

ترتيب القوة الجوية والشباب في المجموعة الثانية

وكان فريق الشباب السعودي قد تمكن من إعتلاء جدول ترتيب المجموعة الثانية من دوري مجموعات دوري أبطال آسيا بعد مرور جولتين فقط من منافسات هذه المجموعة، حيث تمكن فريق الشباب من الفوز على كل من مومباي سيتي الهندي، والجزيرة الإماراتي، ليكون الفريق السعودي على صدارة جدول الترتيب حتى الآن.

على الجانب الآخر فإن فريق القوة الجوية يدخل مباراة الليلة وعينه على تحقيق الفوز ومزاحمة الشباب على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، القوة الجوية العراقي بعد أن تمكن من الفوز على فريق الجزيرة الإماراتي بهدفين لهدف في الجولة الأولى تلقى الخسارة على يد مومباي سيتي بهدفين لهدف في مباراة الجولة الثانية ليكون الفريق العراقي في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد منافسات الجولتين الأولى والثانية.

موعد مباراة القوة الجوية والشباب السعودي

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد حدد موعد مباراة القوة الجوية والشباب السعودي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، حيث ستنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية والشباب السعودي

هذا سيتم النقل الحي المباشر لأحداث لعبة القوة الجوية والشباب السعودي مساء اليوم الخميس من خلال شاشة قناة الكأس 6HD بصوت المعلق هيكل الصغير، كما ستقوم قناة أبوظبي الرياضية الثانية آسيا بنقل أحداث هذه المباراة بصوت المعلق محمد الشامسي، فيما سيكون حماد العنزي بالتعليق على مباراة القوة الجوية ضد الشباب اليوم عبر شاشة قناة SSC 3HD، كما سيقوم يوسف سيف بالتعليق على أحداث هذه المباراة من خلال قناة bein SPRTS AFC 1HD.