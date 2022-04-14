عاجل- دعم عسكرى أمريكى جديد لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشار المسؤول الأمريكى، اليوم الخميس، إلى أن مدينة ماريوبول لا تزال متنازع عليها والقوات الأوكرانية تواصل القتال هناك فيما روسيا تواصل محاولاتها للسيطرة عليها، لافتًا إلى أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 1550 صاروخًا على أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية فيها فى 24 فبراير الماضى.

وأوضح أن الطلعات الجوية الروسية انخفضت بشكل ملحوظ من نحو 300 طلعة يوميا إلى أقل من 150 طلعة فى الساعات الـ 24 الأخيرة، لافتًا إلى أن الطلعات الروسية تتركز على ماريوبول ومناطق شرق أوكرانيا.

وأضاف أن روسيا تواصل تجميع قوات وعتاد من بينها مروحيات ومدفعية فى بيلاروس وبولوجراد وروفنكى وفاليوكى داخل الحدود الروسية تمهيدًا لنشرها فى دونباس.

وأكد المسؤول أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لها تأثير عميق على قدرة القوات الأوكرانية فى مواصلة الدفاع عن بلادها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هى أكبر مانح للمساعدات العسكرية الأوكرانية من بين 30 دولة.