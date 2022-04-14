حفلات «داونينج ستريت» منتهكة القانون البريطانى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون، لانتهاكه قيود كورونا عن طريق حضوره لحفل عيد ميلاد مفاجئ فى داوننج ستريت، عندما كان الحظر مفروضا فى البلاد.





وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن جونسون تلقى إخطارًا بعقوبة محددة لخرقه قوانين الوباء، كما طالبه نواب حزب "المحافظين" بالاستقالة. كذلك، دعت نيكولا ستورجون، رئيسة وزراء اسكتلندا، جونسون إلى الاستقالة. وقالت: "يجب أن يستقيل بوريس جونسون". لقد خرق القانون وكذب مرارًا وتكرارًا على البرلمان. تتطلب القيم الأساسية للنزاهة واللياقة - الضرورية للعمل السليم لأى ديمقراطية برلمانية - أن يرحل". من جانبه، رفض جونسون دعوات الاستقالة وتعهد بالقتال كرئيس للوزراء.

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