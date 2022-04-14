«دلتا» الأمريكية تخسر 940 مليون دولار بسبب ارتفاع أسعار الوقود

جدة - نرمين السيد - وكان التضخم فى الولايات المتحدة قد سجل مزيدا مزيدا من التسارع خلال شهر مارس الماضى، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نهاية 1981.
يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت فى الارتفاع مؤخرا كذلك تفاقم التضخم مع فرض الدول الغربية، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التى تعد من أبرز منتجى موارد الطاقة ومصدرى القمح فى العالم.
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