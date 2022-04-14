استطلاع جديد يؤكد تراجع شعبية بايدن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت نتائج الاستطلاع -الذى أجرته شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن 53% من الأمريكيين غير راضين عن أداء بايدن كرئيس مقارنة بـ 38% يشعرون بالرضا حيال أدائه.
ولفتت النتائج إلى أن 35% فقط من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع وافقوا على طريقة إدارة بايدن للاقتصاد مقارنة بـ 60% لا يوافقون، كما وافق أربعة من كل عشرة مستطلعين على طريقة تعامله مع العملية العسكرية الروسية المتواصلة فى أوكرانيا، مقارنة بخمسة من كل عشرة لا يوافقون على ذلك.
وأشارت إلى أن المشاركين فى الاستطلاع أعربوا عن توقعات تشاؤمية إزاء الاقتصاد، وقال 43% منهم إن الوضع سيزداد سوءا على مدار العام المقبل، مقارنة بـ 26% قالوا إنه سيتحسن، مؤكدة أن معدلات التأييد المنخفضة لبايدن تأتى فى وقت يتعامل فيه الرئيس الأمريكى مع مخاوف متعددة فى الداخل والخارج، بما فى ذلك التضخم المرتفع باستمرار وقضايا سلسلة التوريد المستمرة، ووباء كوفيد-19، والتدخل العسكرى الروسى فى أوكرانيا، والذى يؤثر أيضا على أسعار الوقود والغذاء العالمية.
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