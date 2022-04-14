مرسيدس تعلن نجاح تجربة "السيارة الجبارة".. وتكشف التفاصيل

يبدو أن شركة السيارات الألمانية مرسيدس بنز جادة للغاية على صعيد التميز في فعالية السيارات الكهربائية، وقد أثبتت ذلك من خلال السيارة الجديدة (EQXX)، كما أكدت في بيان.

وقال موقع "مشابل" الإخباري التقني إن سيارة مرسيدس الجديدة أثبتت قادرتها على السفر لمسافة 1000 كيلومتر، وذلك عبر التزود بالطاقة الكهربائية مرة واحدة فقط.

وسافرت سيارة (EQXX) من مدينة زيندلفينغن في جنوب غربي ألمانيا إلى مدينة كاسي الفرنسية المطلة على البحر المتوسط، بشحنة كهربائية واحدة، وتوازي المسافة بين المدينتين ألف كيلومتر.

وتمت الرحلة بسرعات عادية مسموح بها، بما في ذلك 140 كيلومتر في الساعة، وفي ظل ظروف جوية متغيرة، بما في ذلك سقوط الأمطار.

ومع نهاية الرحلة، بقي في بطارية السيارة نحو 15 بالمئة منها، أي أن بوسعها السفر أيضا لمسافة 140 كيلومترا إضافيا.

وقال ماركوس شيفر المسؤول عن التطوير والمشتريات في مرسيدس إن "رحلتنا الناجحة" إلى جنوب فرنسا تظهر أن الفعالية عملة جديدة في سوق السيارات الكهربائية.

وأضاف شيفر أن هذا النجاح يظهر عملية التطوير التي تجريها الشركة، بما في ذلك استخلاص الدروس المستفادة من فريق مرسيدس في سباقات "فورومولا 1"، وأحدث ما توصلت إليه حركة النقل الكهربائية.

وكان شركة السيارات الألمانية أعلنت في يناير الماضي عن رؤية (EQXX)، وهي عبارة عن مفهوم مستقبلي يتضمن تركيزا على الديناميكيا الهوائية وكفاءة البطارية.

ويمكن للألواح الشمسية المثبتة على السيارة أن تزيد المسافة التي تقطعها إلى 24 كيلومترا إضافيا.