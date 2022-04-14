عاجل- لافروف يعلق على دعم واشنطن وبروكسل لنظام كييف

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الروسى -فى تصريح صحفى اليوم الخميس: "إن الدعم غير المشروط لسلطات كييف وللمتطرفين فى أوكرانيا من قبل واشنطن وبروكسل أصبح تتويجا للنهج السياسى المعادى لروسيا، الذى تنتهجه الدول الغربية"، موضحا أن الدول الغربية تسعى من خلال هذا النهج السياسى إلى خلق مناهضين لروسيا، وقطع قنوات الحوار العادية مع بلاده.

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