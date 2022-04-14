كشف السجل الإجرامي لمنفذ هجوم بروكلين.. "مسجل خطر"

كشفت شرطة نيويورك الأميركية تفاصيل "السجل الإجرامي الواسع" لفرانك جيمس، المشتبه به في إطلاق النار داخل إحدى عربات المترو في حي بروكلين، الثلاثاء.

وتمكنت شرطة نيويورك، منتصف نهار الأربعاء، من اعتقال فرانك، ووضعته رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل إخضاعه للتحقيق، لمعرفة الدافع وراء تنفيذه إطلاق النار.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشرطة الأميركية اعتقلت فرانك (62 عاما) في "فيرست أفينيو"، بعد أن تعرف عليه أحد المارة واتصل بالشرطة.

وجاء الاعتقال بعد نحو 24 ساعة من إطلاقه النار على 10 أشخاص في قطار مزدحم ببروكلين.

وحسب "ديلي ميل"، فقد وجهت لفرانك تهمة "تنفيذ هجوم إرهابي على وسيلة للنقل الجماعي".

وذكر رئيس قسم المحققين في شرطة نيويورك، جيمس إيسيغ، خلال مؤتمر صحفي، أن المعتقل "معروف لدى الشرطة بسجله الإجرامي الواسع منذ نحو 3 عقود".

وأضاف أن تاريخه الإجرامي يتضمن جريمتين جنسيتين و4 جرائم سرقة في نيويورك بين 1992 و1998.

أما في نيوجيرسي، فقد وجهت له تهمة التعدي على ممتلكات الغير عام 1991، والسرقة عام 1992، والسلوك المنحرف عام 2007.

وكان البيت الأبيض ووزارة العدل أعلنا، في وقت سابق، أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن ووزير العدل ميريك غارلاند على تطورات هجوم بروكلين.

وقال البيت الأبيض إن موظفي الرئاسة على اتصال وثيق برئيس بلدية مدينة نيويورك إيريك آدامز ومفوض الشرطة لتقديم أي مساعدة.