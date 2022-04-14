رابط التسجيل للاعتكاف عبر تطبيق “زائرون” المواعيد وطريقة التسجيل للحصول على تصريح الاعتكاف

رابط التسجيل للاعتكاف أصبح من أهم وأشهر الروابط التي يتم البحث عنها اليوم، بالتزامن مع فتح التسجيل الإلكتروني للاعتكاف في المسجد النبوي الشريف، من قبل الرجال والنساء الراغبين في الاعتكاف هذا العام في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي سنة عن سيدنا محمد علية أفضل الصلاة والسلام، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط التسجيل الإلكتروني، ومواعيد التسجيل وكافة تفاصيل الاعتكاف هذا العام.

عقدت لجنة الاعتكاف اجتماعاً تنسيقياً لبحث ترتيبات الاعتكاف، ومناقشة الاستعدادات الخاصة بالاعتكاف قبل فتح التسجيل الإلكتروني، وتوفير كافة سبل الراحة للراغبين في الاعتكاف وتخصيص أمكاكن الاعتكاف سواء للرجال أو النساء، وترأس الاجتماع السيد / عبد الله بن حطاب، رئيس لجنة الاعتكاف في المسجد النبوي، والوكيل المساعد للشئون التوجيهية والإرشادية، ونحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم موعد بداية التسجيل ورابط التسجيل الإلكتروني.

موعد التسجيل الإلكتروني للاعتكاف 1443

كما جاء في الإعلان عن ترتيبات الاعتكاف فأن التسجيل الإلكتروني للاعتكاف، ينطلق بداية من اليوم الخميس الموافق 13 من شهر رمضان، ويستمر لمدة 5 أيام ينتهي التسجيل يوم 17 رمضان، حتى يتم تحديد المعتكفين قبل العشر الأواخر من الشهر الكريم.

تطبيق زائرون للتسجيل للاعتكاف

الدخول على الموقع الإلكتروني للتطبيق على شبكة الإنترنت moh.gov.sa .

. النقر على تسجيل طلب اعتكاف جديد.

تسجيل البيانات الشخصية “للرجال/ النساء” بصورة دقيقة وصحيحة.

ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة وأخيراً إرسال الطلب ومتابعته حتى الحصول على التصريح بالموافقة.

النقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

الشروط العامة للاعتكاف

لا يتجاوز عمر المتقدم عن 18 عام.

لا يسمح بالتجمعات في الاعتكاف ولا الاختلاط بين الرجال والنساء.

غير مسموح باقلاء الدروس الخاصة أو التشويش على المصلين.

غير مسموح بالنوم في أوقات الصلاة المفروضة خاصة صلاة التراويح والتهجد.

لا يجب تعليق أي ملصقات أو دعاية أو إعلانات أي كانت.

مواقع الاعتكاف للرجال والنساء

السطح الغربي مخصص لاعتكاف الرجال. القسم الغربي مخصص للاعتكاف للنساء.

رابط التسجيل للاعتكاف

حرصت لجنة الأعداد للاعتكاف على توفير جميع سبل الراحة للمعتكفين، وجميع الخدمات التي تشمل ” السقيا، تقديم الوجبات للفطور والسحور، والمشروبات الباردة والساخنة”.