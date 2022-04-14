طريقة عمل كحك العيد الناعم الدايب جداً أفخم وأحلى من المحلات المشهورة

طريقة عمل كحك العيد الناعم، الكحك يعتبر واحد من ضمن حلويات العيد والتي يقبل الجميع على تناوله، فمن العادات والتقاليد المصرية والعربية تناول الكحك والبسكويت مع كوب الشاي في فطار أول أيام عيد الفطر المبارك، ومظاهر احتفال العيد كثيرة ومن ضمنها إعداد الكعك والبيتي فور في البيت، فربات البيوت تحرص على إعداده بنفسها في البيت، وهذا لضمان جودته وجودة المنتجات التي تدخل في تحضيره، وهناك طرق مختلفة وكثيرة لعمل الكحك، ولكن الطريقة المصرية القديمة الذي اعتاد عليها أجدادنا، تعتبر هي أنجح طريقة وتعطينا نتائج مبهرة وطعم رائع، وبالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، قررنا أن نقدم لكم طريقة عمل كحك العيد الناعم.

مكونات كحك العيد

مكونات بسيطة جداً يمكنكِ سيدتي من خلالها إعدادها أفضل كحك للعيد، وتلك المكونات تتمثل في التالي:

كيلو نصف دقيق مخصص للكحك.

نصف كيلو سمن بلدي.

2 ملعقة سكر مطحون.

نصف ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقتين سمسم.

ربع فنجان ماء دافئ.

ذرة ملح.

بهارات الكحك.

طريقة تحضير الكحك في العيد

في البداية نقوم بتذويب السمن على النار، ويترك ليسخن جيداً.

في وعاء نضع الدقيق والسمسم والسكر، ونضع عليهم السمن الساخن ونقلب بملعقة خشب، ثم باليدين عندما يبرد الخليط.

نقوم بتذويب الخميرة مع الماء الدافئ، ونضيفها على الفور لخليط الكحك.

ويجب أن يتكون العجن الجيد المستمر لأكثر من ربع ساعة، سواء كان باليدين أو العجان لأن هذا سر نجاح العجينة.

نقوم بتكوير العجينة، وتترك لترتاح قليلاً جانباً.

قومي بعمل كرات صغيرة الحجم من العجينة، ويمكن حشوها بالملبن أو العجوة أو العجمية، ويتم تزينها بالأشكال المرغوب فيها.

نرص الكحك في صواني الفرن وتترك لترتاح نصف ساعة قبل الخبز.

ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة، وهذا حتى ينضج الكحك ويأخذ اللون الوردي المميز.

نخرجه من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ثم يرش عليها السكر المطحون ويقدم بالهناء والشفاء.

ملحوظة: في حالة تخزينه حتى قدوم العيد، يتم الاحتفاظ به في عبوات بلاستيك محكمة الغلق دون رش السكر عليه.