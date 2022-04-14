“عاجل وقريباً” سفير الضمان الاجتماعي يحدد موعد صرف المكرمة الملكية 1443 مكرمة شهر رمضان

من أهم الأسئلة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، متى موعد صرف المكرمة الملكية 1443 الخاصة بشهر رمضان، والتي تصرف بصفة دورية كل عام خلال الشهر الفضيل، وتحدد قيمتها بناءً على ضوابط تم وضعها بحسب عدد أفراد الأسرة وشروط أخرى، ومع اقتراب شهر رمضان من الانتصاف بدأ العد التنازلي لنهاية الشهر الأعظم، وقرب عيد الفطر المبارك الذي دائماً ما تكون القيادة السياسية في المملكة على إدخال البهجة في نفوس المواطنين السعوديون قبل حلول هذه المناسبة.

المكرمة الملكية تصرف في صورة مبالغ مقطوعة يستفاد منها من هم في الضمان الاجتماعي، سواء الضمان القديم أو المطور الجديد، تهدف هذه المقطوعة على إعانة الأسر الأقل دخلاً في المملكة على تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة، والمصاريف الخاصة بتغطية شهر رمضان ومناسبة عيد الفطر من كل عام ومن أهم شروط الصرف ما يلي.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم بصفة دائمة داخل المملكة.

يكون من محدودي الدخل وليس له أي نشاط تجاري ولا يمتلك سجل تجاري.

أن يكون لا يمتلك أي عقارات باسمة أو أي أراضي.

إجمالي دخل الأسرة المستفيدة من المكرمة لا يتعدى 3000 ريال سعودي في الشهر.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443 شهر رمضان

كان سفير الضمان الاجتماعي قد أعلن من خلال الحساب الرسمي له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن أنه لا يوجد موعد رسمي محدد لصرف مكرمة الملك سلمان الخاصة بشهر رمضان، ولكن جرت العادة في السنوات الماضية أن تكون في منتصف الشهر، وفي حال أن تم بحث موعد الصرف فمن المتوقع بصورة كبيرة أن يكون الصرف، في إحدى يومي 14-15 رمضان الجاري.

المكرمة الملكية الخاصة بشهر رمضان وألية الاستعلام

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة

النقر على أيقونة الاستعلام.

قيمة مكرمة الملك سلمان 2022