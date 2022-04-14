آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية (24 ساعة تدمير)

جدة - نرمين السيد - وأوضح كوناشينكوف - فى إيجاز صحفى أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - أنه تم تدمير 12 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل، من بينها مستودعان للأسلحة المدفعية والصاروخية باستخدام أسلحة عالية الدقة.
وأشار إلى أنه تم تدمير مقاتلة أوكرانية من طراز (ميج 27) ومروحية من طراز (مى- 8) وطائرة مُسيرة من طراز (بيرقدار)، موضحًا أن القذائف الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت 770 هدفًا، منها 9 مراكز قيادة، ومستودعات و110 مواقع لإطلاق المدفعية، ونظام صواريخ (S-300) المضاد للطائرات، ومستودعات ذخيرة.
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