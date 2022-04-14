جدة - نرمين السيد - وأكد لافروف أن كييف كانت تستعد لعملية عسكرية فى دونباس، مشيرا إلى أن تحرك القوات الروسية جاء بهدف حماية المواطنين الذين طلبوا من موسكو المساعدة.
وقال لافروف، إن "الغرب يحاول دوما كبح تقدمنا على كافة الاتجاهات، فهو يخترع قواعده وقوانينه الخاصة ولا يطبق القانون الدولى".
وأضاف فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن الغرب يزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة إضافة لنشر الأيديولوجيا المتطرفة.
أما عن العقوبات الغربية، قال لافروف، نعيش فى ظروف صعبة بسبب السياسة الدولية التى ينتهجها الغرب، مضيفا أن المواقع الإلكترونية الغربية تغلق وسائل إعلامنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- لافروف يعلن لأول مرة سبب العملية العسكرية فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.