عاجل- لافروف يعلن لأول مرة سبب العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكد لافروف أن كييف كانت تستعد لعملية عسكرية فى دونباس، مشيرا إلى أن تحرك القوات الروسية جاء بهدف حماية المواطنين الذين طلبوا من موسكو المساعدة.

وقال لافروف، إن "الغرب يحاول دوما كبح تقدمنا على كافة الاتجاهات، فهو يخترع قواعده وقوانينه الخاصة ولا يطبق القانون الدولى".

وأضاف فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن الغرب يزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة إضافة لنشر الأيديولوجيا المتطرفة.

أما عن العقوبات الغربية، قال لافروف، نعيش فى ظروف صعبة بسبب السياسة الدولية التى ينتهجها الغرب، مضيفا أن المواقع الإلكترونية الغربية تغلق وسائل إعلامنا.