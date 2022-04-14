عاجل- غواصات روسية تظهر فى بحر اليابان

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسى، بحسب وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية اليوم الخميس: "قامت اثنتان من أحدث الغواصات العاملة بالديزل والكهرباء لأسطول المحيط الهادئ، وهما "بتروبافلوفسك كامتشاتسكى" و"فولخوف"، بإطلاق صواريخ كروز من بحر اليابان على هدف بحرى مفترض".
وأضاف البيان: "أن صواريخ كروز نجحت فى إصابة الهدف، وتم تنفيذ عمليات الإطلاق وفقا لخطة التدريب القتالى للأسطول".
وأوضح البيان أنه جرى إجراء التدريبات القتالية باستخدام أكثر من 15 سفينة حربية وسفينة مساعدة لأسطول المحيط الهادئ، بالإضافة إلى طائرات تابعة لسلاح البحرية لهذا الأسطول.
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