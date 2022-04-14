عاجل- أوكرانيا: لن نناقش انضمامنا للاتحاد الأوروبى مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال كوليبا، "لا يمكننا التخلى عن طلب الانضمام للاتحاد الأوروبى تحت أى ظرف، ولن نناقش ذلك مع روسيا"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وكان الرئيس الأوكرانى، قد أعلن فى وقت سابق، أنه أجرى محادثات بناءة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مضيفاً أن رأى المفوضية فى طلب انضمام بلاده للاتحاد الأوروبى سيكون جاهزا فى غضون أشهر قليلة.
كما أشار إلى أن المفوضية والحكومة الأوكرانية تتحركان سويا نحو هدفهما الاستراتيجى.
وكانت الرئاسة الأوكرانية وقعت فى 28 فبراير الماضى، طلبا رسميا للانضمام على الفور إلى الاتحاد الذى يضم 27 دولة، وذلك بموجب إجراء خاص لأن أوكرانيا تدافع عن نفسها فى مواجهة روسيا.
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