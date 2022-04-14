مقتل 6 عمال في حريق بمصنع كيماويات جنوبي الهند

قال مسؤول حكومي، اليوم الخميس، إن حريقا شب في مصنع للكيماويات في جنوب الهند أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين، فيما يُخشى من ارتفاع عدد الضحايا في ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع.
وأظهرت صور من موقع الحادث قدمها مسؤولون حكوميون الحريق الهائل الذي اندلع أمس الأربعاء وجثتين على الأقل ترقدان على أرضية المصنع في ولاية أندرا براديش.
وقال في. براسانا فينكاتيش الرئيس الإداري لمنطقة إيلورو المجاورة لرويترز “هناك احتمال لارتفاع عدد الضحايا”.
وذكر أن سبب الحريق لم يتضح بعد لكنه ربما اندلع عندما انفجرت أسطوانات للغاز لسبب ما مضيفا أن السلطات تحقق في الأمر.
وفي ولاية جوجارات الغربية أدى انفجار مروع في مصنع كيماويات إلى مقتل 6 أشخاص هذا الأسبوع.
وتشيع الحرائق القاتلة في المصانع والمستشفيات ومجمعات التسوق في الهند وغالبا ما يُلقى باللوم فيها على أشخاص ينتهكون معايير السلامة وكذلك تراخي المسؤولين الحكوميين في إجراءات التفتيش.
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