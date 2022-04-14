رفضت مرشحة الرئاسة الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان اليوم الخميس انتقادا من منافسها إيمانويل ماكرون الذي قال إنها لم تتخل عن آرائها “الاستبدادية” والمتطرفة، وذلك بالرغم من ظهورها بصورة أقل حدة في الحملة الانتخابية الحالية.
وقالت لوبان لقناة فرانس 2 “هذا (الانتقاد) يجعلني أبتسم لأننا لم يكن لدينا أبدا رئيس يبدي علامات على التطرف أكثر من إيمانويل ماكرون”، مشيرة إلى سلوك الشرطة حيال التظاهرات السياسية مثل حركة السترات الصفراء.
وكررت لوبان خلال المقابلة تصريحاتها بأنها في حالة انتخابها رئيسة، فإنها لا تستبعد إجراء استفتاء عام حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام. كانت لوبان قد قالت سابقا إنها شخصيا ستصوت ضد مثل هذه الخطوة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوبان تتهم ماكرون بأنه أكثر رؤساء فرنسا «استبدادا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.