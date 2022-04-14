لوبان تتهم ماكرون بأنه أكثر رؤساء فرنسا «استبدادا»

رفضت مرشحة الرئاسة الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان اليوم الخميس انتقادا من منافسها إيمانويل ماكرون الذي قال إنها لم تتخل عن آرائها “الاستبدادية” والمتطرفة، وذلك بالرغم من ظهورها بصورة أقل حدة في الحملة الانتخابية الحالية.

وقالت لوبان لقناة فرانس 2 “هذا (الانتقاد) يجعلني أبتسم لأننا لم يكن لدينا أبدا رئيس يبدي علامات على التطرف أكثر من إيمانويل ماكرون”، مشيرة إلى سلوك الشرطة حيال التظاهرات السياسية مثل حركة السترات الصفراء.

وكررت لوبان خلال المقابلة تصريحاتها بأنها في حالة انتخابها رئيسة، فإنها لا تستبعد إجراء استفتاء عام حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام. كانت لوبان قد قالت سابقا إنها شخصيا ستصوت ضد مثل هذه الخطوة.