الولايات المتحدة تمدد إلزامية ارتداء أقنعة الوجه بالمواصلات

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن هذا يتضمن زيادة 15 يوما عن موعد انتهاء هذه التعليمات فى ظل وجود طفرة فى الإصابات بفيروس "كورونا" بسبب متحور " بى إيه ـ 2".
وأضافت أنه كان من المقرر، انتهاء العمل بقرار إلزامية ارتداء الكمامات على متن الطائرات وفى المطارات والحافلات وشبكات السكك الحديدية يوم 18 أبريل الجارى.
وجاء هذا التمديد تماشيا مع ما أصدرته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سى دى سى" من قرارات نتيجة لزيادة حالات الإصابة بالمتحور الفيروسى الجديد منذ أوائل شهر أبريل الجارى وتأثير ذلك على أعداد المنقولين إلى المستشفيات وحالات الوفاة والقدرة الاستيعابية فى نظام الرعاية الصحية.
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