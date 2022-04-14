عاجل- البنتاجون يدرب الأوكرانيين على أسلحة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف: "أن الخطة تقتضى تدريب مجموعة صغيرة من القوات الأوكرانية خارج بلادهم وإرسالهم إلى داخل أوكرانيا للإشراف على تدريب الأوكرانيين".
وأشار كيربى، اليوم الخميس، إلى أن المساعدات العسكرية التى سيتم إرسالها إلى أوكرانيا هى السابعة من نوعها التى يقدمها البنتاجون للأوكرانيين منذ أغسطس الماضي، لافتا إلى بعض المعدات لدعم القدرات والتجهيزات التى تم تقديمها فى السابق لأوكرانيا، وبعضها معدات جديدة لم يسبق إرسالها.
وأوضح أن الحزمة تضم 11 مروحية و300 مسيرة من طراز "سويتش بليد"، فضلًا عن معدات جنود ومعدات للوقاية من الأسلحة البيولوجية والكيماوية، وأسلحة نوعية جديدة كاسرة للتوازن مثل مدافع هاوتزر ورادارات المضادة للمدافع.
ولفت إلى أن إجمالى المساعدات العسكرية التى وصلت إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية وصلت إلى مليارى و600 مليون دولار.
وكان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أعلن أمس، أن إدارته ستمنح مبلغ 800 مليون دولار كمساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا، بما فى ذلك المدفعية والمروحيات وناقلات الجند المدرعة.
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