البنتاجون: روسيا فشلت فى الاستيلاء على أى من المدن الأوكرانية الرئيسية

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لشبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أضاف كيربى أن إعادة تجميع روسيا لقواتها فى إقليم دونباس الشرقى يمثل فشلا لها فى الاستيلاء على أى من المدن الأوكرانية الرئيسية وانسحابا من المناطق المحيطة بالعاصمة كييف.

وتعليقًا على ما قاله مسؤولون فرنسيون بأن روسيا قد تشن هجوما شاملا بشرق أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، أوضح المتحدث باسم البنتاجون، أنه من الصعب التنبؤ بمستجدات هذه العملية العسكرية الروسية فى ظل عدم وضوح أهداف الرئيس فلاديمير بوتين منها.

واستعرض المتحدث الأمريكى ثلاثة احتمالات أولها أن يستولى الروس على إقليم دونباس وتستخدم ذلك فى إعلان النصر وإنهاء الحرب، والثانى أن يتم تأمين الإقليم واستغلاله فى التفاوض على تنازلات أوسع نطاقا من الجانب الأوكرانى، أما الاحتمال الثالث فهو الاستيلاء على دونباس واستخدامه كنقطة انطلاق لمزيد من الأراضى فى داخل أوكرانيا.

وشدد كيربى على عدم وضوح الموقف الراهن، لكن الولايات المتحدة تؤكد عزمها على ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وعن أراضيها.