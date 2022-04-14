عاجل- كارثة فى البحرية الروسية (طراد صواريخ)

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان مقتضب للدفاع الروسية، بأنه تم إجلاء طاقم الطراد "موسكفا"، وهو حامل صواربخ، وبداية التحقيق فى أسباب اندلاع الحريق.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية فى بيانها :"لقد أدى الحريق إلى انفجار ذخيرة على متن الطراد (موسكفا) وإلحاق أضرار بالغة بالسفينة".

ولم يذكر البيان أى تفاصيل تتعلق بمكان مرابطة الطراد أو وقوع ضحايا.

يُذكر أن الطراد "موسكفا" التابع لأسطول البحر الأسود دخل الخدمة عام 1983 تحت اسم "سلافا"، وهذه السفينة الروسية مسلحة بصواريخ مضادة للسفن وقذائف مضادة للغواصات والطوربيدات.

وهذا الطراد ينتمى إلى مشروع 1164 لصناعة الطرادات الصاروخية فى البحرية الروسية، وبدأ تصنيعه فى عام 1976 بمصنع بناء السفن فى منطقة نيقولاييف.

ويطلق عليه الغرب لقب "قاتل حاملات الطائرات"، وتعود هذه التسمية إلى صواريخ "SS-N-12 Sandbox" المضادة للسفن التى يحملها هذا الطراد. واستخدم الوفد السوفييتى هذا الطراد فى قمة مالطا فى ديسمبر 1989 بين ميخائيل جورباتشوف وجورج بوش الابن.

وجرى تغيير اسم الطراد من "سلافا" إلى "موسكفا" فى أبريل 2000، وحل محل السفينة "الأدميرال جولوفكو"، ليصبح الطراد الرئيسى فى أسطول البحر الأسود الروسى.