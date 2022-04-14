عاجل- أوكرانيا تعلن اتفاقا إنسانيا مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت فيريشوك - حسبما نقلت شبكة "إكسترا نيوز" الإخبارية - أن مدينة ماريوبول فى القائمة اليوم، وكذلك مدن إنيرهودار وبيرديانسك وتوكماك بجنوب شرق البلاد. وأوضحت أنه سيتم السماح لمن يسعون للمغادرة باستخدام وسائل النقل الخاصة بدلا من الحافلات والقطارات المعتمدة.

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