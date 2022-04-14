عاجل- أول تعليق أمريكى على تصريحات رئيسة فرنسا المحتملة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن "تصريحات لوبان جاءت فى سياق الحملة الانتخابية الرئاسية، والشعب الفرنسى يجب أن يتخذ هذا القرار".

وكانت لوبان قد أعلنت فى وقت سابق أنها تخطط بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا أن تعرض على الناتو التقارب الاستراتيجى مع روسيا.

يشار إلى أن عملية فرز صناديق اقتراع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى فرنسا، قد أظهرت تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون حيث حصل على 28.1% من الأصوات.

وحلت مرشحة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3%، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسى ورئيس حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلونشون على 20.1%، حسب تقديرات أولية لمعهد "إبسوس" الفرنسى.

جدير بالذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات ستجرى يوم 24 أبريل المقبل.