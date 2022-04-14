سيميوني يوجه "رسالة غامضة" لغوارديولا

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي بعدما تخطى أتليتيكو مدريد بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن غوارديولا: "الأشخاص اللبقون أذكياء دوما ويمكنهم أن يمدحوك بازدراء أما الأشخاص الذين لديهم حصيلة لغوية قليلة ليسوا أغبياء".

وتابع: "الجماهير قدمت دعما هائلا على مدار المباراة ورغم السقوط واصلوا التشجيع".

وأضاف: "لدي مشاعر مضطربة بخصوص المباراة، أريد دائما الفوز بأي طريقة واليوم حاولنا على المرمى في أكثر من مناسبة".

وعلق على طرد فيليبي، قائلا: "لقد كان بعيدا جدا لدرجة أنني لا أعرف ما حدث، أخبرني الحكم أنه دهس فيل فودين، لكني لم أر شيئًا".

وبسؤاله عن شغب ما بعد المباراة في غرف خلع الملابس، رد سيميوني: "لم أر ذلك، بقيت مع لاعبي فريقي أتلقى دعم الجماهير وعندما صعدت الدرج لم يكن هناك أحد".

واختتم سيميوني تصريحاته بالإجابة عن نصيحته لريال مدريد في نصف النهائي: "أنا؟ أعطيهم بعض النصائح في دوري أبطال أوروبا؟ سيكون ذلك عدم احترام".

ويضرب مانشستر سيتي موعدا مع ريال مدريد في نصف النهائي بعدما تأهل الأخير على حساب تشلسي، الثلاثاء.