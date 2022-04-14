أخبار السعودية || موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة القادمة والاستعلام عبر بوابة الدعم sbis.hrsd

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عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة القادمة نقدمه لكم حيث إذا تصفحت علي السوشيال ميديا أو محركات البحث الالكتروني ستجد الملايين من الأشخاص يسألون عن موعد الضمان الاجتماعي المطور، الذي قامت بفعله وزارة الموارد البشرية المتواجدة في المملكة العربية السعودية.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة القادمة

قامت وزارة الموارد البشرية بعرض هذه المعاونة المادية إلى الأشخاص المحتاجين في يوم 20 وذلك من كل شهر، حيث تم تخطي المرحلة الأولى وسدادها في شهر يناير من سنة 2022، وكذلك انتهت الدفعة التي تليها في شهر فبراير من عام 2022.

وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد هذا التاريخ طبقا للطريقة التي تم بها صرف هذا المعاش وذلك في الشهر الذي يليه، وذلك بعد أن يتم قبول طلب العضوية، وذلك في النظام الخاص بالضمان الاجتماعي المطور.

أشخاص لهم الأحقية للحصول على هذا الضمان

قد قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد عدد من الأشخاص الذين لهم الأحقية في الاستفادة من هذا الضمان الاجتماعي المطور، وهؤلاء الأشخاص هم كالتالي:

النساء الذين يعتبروا أرامل أي أنهم فقدوا أزواجهم.

المرأة التي قام زوجها بتطليقها.

جميع الأشخاص الذين قد تجاوزوا سن الستين عاما.

كافة الأشخاص الذين يعانون من إعاقة ما، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أو الأشخاص الذين يعانون من دخل ضئيل جدا ولا يلبي احتياجاتهم.

شروط حصولك على هذا الضمان الاجتماعي المطور



هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون متطابقة مع كافة الأشخاص الذين يريدون الاستفادة من هذا الضمان، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المستفيد من مواطني المملكة العربية السعودية.

ألا يزيد أجر الشخص الذي يعيل الأسرة عن الحد المحدد للإنفاق.

كتابة المعلومات تكون صحيحة، كما أنه يجب أن يسلم كافة الملفات المطلوبة بشكل صحيح.

اذا توافقت هذه الشروط معك وكنت ممن في حاجه شديدة لهذا الضمان فعليك مراقبة موعد الضمان الاجتماعي المطور حتى تقوم بالتقديم عليه في الوقت المناسب ولا اخسر هذه الفرصة.

يعتبر الضمان الاجتماعي المطور هدف كل فرد حيث أنه يهدف إلي حصول الأفراد على حياة كريمة مستقرة، وذلك من خلال طرق الدعم المادي الكثيرة التي تقوم الوزارة بتقديمها من خلال هذا الضمان.