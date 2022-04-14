نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “1000 ريال لكل شخص و500 ريال لكل تابع” المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بالمكرمة الملكية لمستفيدي الضمان، والتي يتوقع أن يصدر القرار الملكي الخاص بصرفها في الفترة القليلة المقبلة، حيث زاد البحث عنها بشكل كبير على شبكة الإنترنت، وزاد الجدل حولها وعن موعدها في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في المملكة تويتر، حيث يدور الحديث حولها بين المواطنين السعوديين وخاصة المواطنين المستفيدين من أنظمة الضمان الاجتماعي، سواء كانوا في النظام القديم أو في النظام الجديد (المطور)، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل المتعلقة بالمكرمة الملكية.

المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان

وزاد البحث والجدل بين المواطنين في المملكة العربية السعودية عن المكرمة الملكية، حيث ينتظرها المئات بل اللآلاف من الأفراد والأسر المستفيدة من أنظمة الضمان الاجتماعي والتي تقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حيث تم صرف المكرمة الملكية شهر رمضان الخاص بالعام الماضي 1442 للمستفيدين في الضمان الاجتماعي، ويريد المواطنين ويسألون الله أن يتم صرفها أيضا بشهر رمضان هذا العام 1443، حيث يتم صرف المكرمة الملكية للمواطنين، وهذا لمساعدتهم في جلب احتياجاتهم الأساسية الخاصة بشهر رمضان والعيد.

ما هي مبالغ مكرمة الملك سلمان

وفي شهر رمضان العام الماضي، قام سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بتوجيه بصرف معونة أو مكرمة للمستفيدين، حيث تم صرف مليار و850 مليون ريال سعودي لجميع مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي، وقد تم توزيعها كالآتي:

تم صرف 1000 ريال لكل فرد أساسي.

ثم 500 ريال سعودي لكل تابع مع الفرد الأساسي.

ولم يصدر أي خبر حتى الآن بخصوص تغيير تلك المبالغ في حالة نزول المكرمة هذا العام.

موعد ايداع مكرمة الضمان 1443

وأما بخصوص الموعد، فقد زاد الجدل حوله، وانتشرت الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بين المتابعين، حيث توقع الكثيرون أنه ستصدر في موعد مشابه للعام الماضي، حيث صدرت يوم 8 رمضان 1442، وتم إيداعها فعليا بيوم 12 رمضان 1442.

ولكن ليس هناك موعد محدد بالفعل لإيداع المكرمة، وهذا كما ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث إن صرفها يعتمد على صدور قرار ملكي بخصوصها، ويجب أن تكون مقبول في الضمان الاجتماعي حتى تستفيد منها ويجب عليك التأكد من ذلك، وهذا كما تعرفنا في مقال أهلية الضمان الاجتماعي.

ونتوقع أن تصدر أخبار سارة بخصوص المكرمة قريبا، فتابعوا معنا هنا في موقع ثقفني، حيث نتابع عن كثب الأخبار والأوامر المتعلقة بالمكرمة.

التأكد من المكرمة حال نزولها في حسابك

وسنتعرف معكم على طريقة التأكد من المكرمة في حال نزولها، وهذا من خلال موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور، وهذا ما يمكنكم فعله عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور.

أو انتقل إلى النفاذ الوطني وسجل الدخول من خلاله.

ثم انتقل إلى الأهلية والاستحقاق.

في حالة نزول دفعة جديدة ستظهر ويظهر معها حالة الأهلية والمبلغ الذي تنتنظر إيداعه.

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