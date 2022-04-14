القبض على المشتبه به في إطلاق نار بمترو أنفاق نيويورك

اعتقلت السلطات الأمريكية يوم الأربعاء الرجل المشتبه في قيامه بإلقاء قنبلة دخان وإطلاق النار على عشرة ركاب في عربة مترو أنفاق بنيويورك لتنتهي عملية مطاردة استمرت على مدار الساعة.

وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على المشتبه به، ويدعى فرانك روبرت جيمس، في مانهاتن بمساعدة معلومات من السكان بعد بحث دام 30 ساعة. ويواجه تهمة اتحادية لانتهاكه قانونا يحظر الهجمات على وسائل النقل الجماعي.

وذكرت صحيفتا نيويورك تايمز ونيويورك بوست نقلا عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون أن جيمس (62 عاما)أبلغ الشرطة بنفسه عن مكان وجوده بشكل عام يوم الأربعاء في اتصال أجراه عبر خط خاص بالبلاغات من منفذ لبيع وجبات مطعم ماكدونالدز السريعة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من الأمر على نحو مستقل.

وقال رئيس البلدية إريك آدامز في مؤتمر صحفي: “أصدقائي سكان نيويورك، قبضنا عليه. لقد قبضنا عليه. سنحمي سكان هذه المدينة ونعتقل أولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم بث الرعب في نفوس سكان نيويورك”.

وقالت مفوضة الشرطة كيشانت سيويل في المؤتمر الصحفي، إن جيمس اعتُقل تسع مرات من قبل في نيويورك وثلاثا في نيوجيرزي. وأفاد مسؤولون بأنه إذا أدين في هجوم الثلاثاء، فقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وقالت الشرطة، إن جيمس أطلق النار من مسدس نصف آلي عُثر عليه لاحقا في مكان الحادث إلى جانب ثلاث خزانات ذخيرة وفأس وبعض الألعاب النارية وحاوية من البنزين.

وأصيب عشرة أشخاص بالرصاص في الهجوم الذي وقع في ساعة الذروة الصباحية، من بينهم خمسة نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة لكن مستقرة، بينما أصيب 13 آخرون خلال التدافع المحموم للفرار من عربة المترو المليئة بالدخان.