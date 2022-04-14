حرب روسيا وأوكرانيا.. مقتل 4 وإصابة 10 فى خاركيف

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "سكاى نيوز عربية"، قال تيريكوف فى تصريحات للتلفزيون الأوكرانى، إن روسيا تقصف المنازل والمناطق السكنية، معبرًا عن أسفه لوجود ضحايا من المدنيين بمن فهم الأطفال، جراء القصف.
ومن جهته وكتب حاكم منطقة خاركيف أوليه سينهوبوف فى وقت لاحق على تطبيق "تليجرام" ما مفاده أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة فى ضربات على المدينة، الأربعاء.
وعن القصف الروسى للمدينة الواقعة شرق أوكرانيا، قال رئيس البلدية، إنه لم يكن هناك يوم واحد بدون ضربات منذ بدأت روسيا هجومها فى 24 فبراير الماضى.
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