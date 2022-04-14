الرئيس الجزائرى يستقبل مسؤولا فرنسيا بارزا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان مقتضب، أن وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة حضر اللقاء الذى جرى ليلة أمس الأربعاء. وتعد زيارة وزير الخارجية الفرنسى هى الثانية فى غضون أشهر، عقب زيارته الأولى مطلع ديسمبر الماضى.

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