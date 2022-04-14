المعاملة بالمثل.. روسيا تفرض عقوبات على 87 برلمانيا من هذه الدولة

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، بيانا قالت فيه: "نظرا لقرار السلطات الكندية، التى أعلنت فى 24 مارس بإدراج جميع أعضاء مجلس الاتحاد الروسى إلى "القائمة السوداء"، والتى تتضمن قيودًا، بما فى ذلك حظر دخول البلاد، يتم اتخاذ تدابير مضادة على أساس المعاملة بالمثل ضد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين فى البرلمان الكندى".

وأضافت أنها أدرجت هؤلاء الأشخاص فى "قائمة الحظر" الروسية بشكل دائم، ردًا على ما وصفته بأنه خطوات عدائية من كندا، متهمة إياها بأنها تحاول أن تكون فى طليعة مسار رهاب الروس الذى تنتهجه الإدارة الأمريكية الحالية.

وفى وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية، إدراج 398 من أعضاء الكونجرس الأمريكى إلى القائمة السوداء، واعتزام توسيع قائمة الأشخاص المدرجين فى قائمة الحظر فى المستقبل القريب.