نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في أمريكا جميع الولايات.. الساعة كم وقت صلاة العيد في الولايات المتحدة الأمريكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على موعد صلاة عيد الفطر 2022 في أمريكا جميع الولايات ، حيث نستعرض معكم موعد توقيت صلاة العيد في واشنطن, ألاسكا, تكساس, فلوريدا, جورجيا, بنسلفانيا, ميسيسيبي, نيويورك, كاليفورنيا, فرجينيا وموعد صلاة عيد الفطر في باقي الولايات المتحدة الأمريكية 2022 ، ومن المتوقع أن نرصد لكم بعض من توقيت صلاة عيد الفطر في تركيا 2022 داخل في بعض المدن ، فقد تفصلنا أيام على قدوم عيد الفطر المبارك والذي يأتي بعد انتهاء الشهر الفضيل، والذي يتبادل فيه الكثير كلمات تهنئة عيد الفطر المبارك بمناسبة قدوم العيد السعيد، والآن من خلال السطور القادمة نستعرض معكم موعد صلاة عيد الفطر 2022 في أمريكا جميع الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في أمريكا

يود الجميع الآن من المسلمين المقيمين وسواء المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية معرفة موعد توقيت صلاة عيد الفطر في أمريكا 2022 ، وبالتحديد وقت صلاة العيد بالساعة في الولايات المتحدة الأمريكية ، مثل موعد صلاة العيد في واشنطن, ألاسكا, تكساس, فلوريدا, جورجيا, بنسلفانيا, ميسيسيبي, نيويورك, كاليفورنيا, فرجينيا وغيرها من الولايات في أمريكا، وسيتم تحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في الولايات المتحدة الأمريكية بعد استطلاع هلال شوال 2022 من قبل الجهات المختصة الدينية في أمريكا، وسنوافيكم به لاحقاً.

متى أول أيام عيد الفطر 2022 في أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية

كانت بعض المصادر المطلعة قد أكدت أن النتائج والاستطلاعات بناء على أبحاث التي تم إجراؤها بعناية فيما يخص تحديد موعد أول أيام عيد الفطر في أمريكا 2022 ، قد نتج عنها أن يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر مايو القادم للعام 2022 ميلادياً سيكون أول أيام عيد الفطر في الولايات المتحدة الأمريكية وهو اليوم الأول لشهر شوال 1443 ، ويستمر العيد السعيد في أمريكا لمدة ثلاثة أيام، وذلك التحديد سيكون بعد إجراء استطلاع هلال شوال من قبل الجهات المختصة في أمريكا يوم التاسع والعشرين 29 من شهر رمضان.

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في الولايات المتحدة الأمريكية 2022

والآن إليكم موعد وقت صلاة عيد الفطر 2022 في أمريكا – أي ساعة توقيت صلاة عيد الفطر في الولايات المتحدة الأمريكية 2022 ، ومن المعروف أن يكون هناك اختلاف حسب الساعة في توقيت صلاة العيد في أمريكا بين الولايات المتحدة الأمريكية بفارق دقائق قليلة كما يلي:

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 نيويورك: الساعة (06:13)

موعد صلاة عيد الفطر 2022 واشنطن : الساعة (06:29 )

ساعة صلاة عيد الفطر 2022 ألاسكا : الساعة (5:20)

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 تكساس: الساعة (06:57 )

وقت صلاة عيد الفطر 2022 فلوريدا: الساعة (07:41 )

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 جورجيا: الساعة (06:16 )

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 بنسلفانيا: الساعة (06:13).

موعد صلاة عيد الفطر 2022 ميسيسيبي: الساعة (06:12).

موعد صلاة عيد الفطر 2022 ميشيغان: الساعة (06:37 )

موعد صلاة عيد الفطر 2022 كاليفورنيا: الساعة (06:19 )

وقت صلاة عيد الفطر 2022 فرجينيا: الساعة (06:46 )

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 كولورادو: الساعة (06:07).

وبعد الانتهاء من معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2022 في أمريكا جميع الولايات ، نذكركم أننا سنتابع عن قرب وسنعمل على رصد موعد صلاة العيد في بعض الدول العربية بكافة المدن والعواصم العربية وذلك من خلال تقارير متتالية نرصدها لكم على موقعنا، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.