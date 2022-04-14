نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنافة عش البلبل بالسمنة البلدي على أصولها بطريقة ناجحة 100% بكل أسرارها وتكاتها وبطعم ألذ من الحلواني في المقال التالي

يعتبر كنافة عش البلبل هو من أهم أنواع الحلويات العربية وترجع أصل عيش البلبل الي سوريا فهي من الحلويات السورية التي تتميز بمذاقها الجميل، كما أيضا يكون شكل عش البلبل على هيئة عش صغير يسهل تحضيره بطرق بسيطة وسلسة، وتبحث معظم ربات البيوت عن طرق اعداد كنافة عش البلبل بشكل سهل. طريقة عمل كنافة عش البلبل المقادير نصف كيلو جرام من عجينة الكنافة.

كوبين كبيرين من السمن البلدي.

ملعقة كبيرة من البندق او علي حسب الرغبة.

كوبين كبيرين من السكر الأبيض اللازم لعمل الشربات.

كوب واحد من الماء.

نصف حبة من الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة التحضير نحضر شربات الكنافة في الأول نأتي إناء عميق ونضع به كوبين كبيرين من السكر الأبيض ثم نضيف عليه كوب من الماء ونقلبهم مع بعض ونرفع الإناء على نار متوسطة ونتركها حتى يتم إذابة السكر في الماء.

نضع نصف حبة من الليمون ونضيف عليه نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة ونلاحظ أن تم أخذ قوام سميك نرفعها من على النار ونتركها حتى يتم تبريدها.

نبدأ في تحضير الكنافة نأتي بنصف كيلو من الكنافة ونقوم بلف جزء منها علي أصابعنا ونترك مسافة بداخل العجين ونستمر في ذلك الخطوة حتي ننتهي من كمية عجينة الكنافة.

نضعه داخل عجينة الكنافة بقليل من البندق حتى ننتهي من الكنافة.

نسخن الفرن علي درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية حتى يصبح ساخن.

بعد ذلك ندهن صينية بقليل من السمنة من جميع جوانبها ونبدأ في رص عجينة الكنافة في الصينية ونرش عليها كوب من السمنة البلدي ونتركها قبل أن نضعها في الفرن بعض الوقت حتي يتم امتصاص عجينة الكنافة بمقدار السمنة ثم بعد ذلك نضعها في الفرن.

نترك صينية كنافة عش البلبل في الفرن لمدة لا تتجاوز عن 60 دقيقة حتى يتم تسويتها وتأخذ اللون الذهبي.

نخرج صينية كنافة عش البلبل من الفرن ونبدأ في تصفيتها من كمية السمن التي تحتوي عليها.

نسكب كمية الشربات على الكنافة حتى يتم امتصاصها ونتركه لبضع دقائق ثم يتم تقديمها. عمر شويل - جدة كنافة عش البلبل بالسمنة البلدي على أصولها بطريقة ناجحة 100% بكل أسرارها وتكاتها وبطعم ألذ من الحلواني - ثقفني

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