نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ملعقة لبان الدكر لتبييض وشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات بدون عودة ستبدين أصغر سناً في المقال التالي

لبان الدكر هو من أفضل النباتات الطبيعية التي نستخدمها للبشرة وتكون آمنة عليها بل تحمي البشرة من التعرض لأي مشكلات بسبب البيئة الخارجية، يعتبر لبان الدكر من أكثر المكونات الطبيعية التي يكون لها فوائد عديدة ويطلق عليها كولاجين البشرة كما يعمل لبان الدكر مرطب قوي للبشرة ويجعلها ناعمة مشرقة ونضرة. ماسك لبان الدكر لشد التجاعيد المقادير ربع كوب من زيت الأفوكادو.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من شمع عسل النحل.

عدد عشر قطرات من زيت اللبان الذكر.

عدد عشر قطرات من زيت اللوز المر.

عدد خمس قطرات من زيت خشب الصندل. طريقة التحضير نقوم بإذابة ربع كوب من زيت جوز الهند في بولة صغيرة ثم نضيف إليها ربع كوب من زيت الأفوكادو ونضع عليهم ملعقة كبيرة من شمع عسل النحل ونقلبهم جيدا.

نقوم بإضافة عشرة قطرات من زيت لبان الدكر على الخليط ونضيف عليهم عشرة قطرات من زيت اللوز المر وعشرة قطرات من زيت الصندل و ندمجهم جيدا مع بعضهم.

نضعه خلطة لبان الدكر حول منطقة العنين ونقوم بالتدليك بشكل دائري باستخدام أصابع الايدي ثم نفرد الوصفة علي الوجه.

نترك خلطة لبان الدكر علي الوجه والبشرة يوم كامل فيمكن وضعه في المساء ويتم غسله في صباح اليوم التالي.

نتبع استخدام وصفه لبان الدكر بشكل مينى يوميا حتي تحصل علي نتيجة مذهلة لشد التجاعيد. خلطة لبان الدكر وماء الورد المقادير ملعقتين كبيرتين من لبان الذكر المطحون.

ربع كوب من ماء الورد.

احضار طبق صغير بلاستيك.

قطعة صغيرة من الشاش.

استخدام بخاخة بلاستيكية. طريقة التحضير نستخدم طبق صغير بلاستيك ونضع به ملعقتين كبيرتين من لبان الدكر ثم نضيف اليه ربع كوب من ماء الورد ونخلطهم مع بعض جيدا.

نترك خلطة لبان الدكر وماء الورد لمدة 24 ساعة الي جانبا حتي يتغير لونه.

نقوم بتصفية خلكة لبان الدكر وماء الورد من أي بواقي به ويمكن استخدام قطعة صغيرة من الشاش.

نضع خلطة لبان الدكر في بخاخة بلاستيكية ونقوم برشها علي البشرة علي الاقل مرتين يوميا مرة في الصباح ومرة اخري مساء. عمر شويل - جدة معجزة ملعقة لبان الدكر لتبييض وشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات بدون عودة ستبدين أصغر سناً - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة ملعقة لبان الدكر لتبييض وشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات بدون عودة ستبدين أصغر سناً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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