طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي الأردني وأهم الأوراق المطلوبة

دائمًا ما يتم البحث بصورة كبيرة عن الطريقة الأمثل لإرسال طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي الأردني، وذلك يرجع إلى الدور الملحوظ الذي يقوم به هذا الديوان في مساعدة فئات كثيرة من المواطنين الأردنيين الأكثر احتياجًا للدعم، لكن هذا يتطلب أخذ مجموعة من الأمور في عين الاعتبار، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي الأردني

لكي تتم عملية تقديم الطلب بصورة صحيحة، فيجب إرسال الطلب بهذه الخطوات الآتية:

يجب البدء بالتسمية مع إرسال تحية أطيب الأمنيات إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

ثم يقوم المتقدم بكتابة السبب الأساسي الذي جعله يرسل هذا الطلب، فيجب أن يكون هناك سبب مقنعًا، وذلك بالإضافة إلى

إرسال كافة الأوراق التي تثبت ذلك السبب.

إرسال كافة الأوراق التي تثبت ذلك السبب. وبعد ذلك يقوم المتقدم بكتابة خاتمة جيدة، وذلك مع وضع اسمه ورقم هاتفه، وكذلك عنوانه وبريده الإلكتروني، فيجب كتابة

هذه البيانات بصورة صحيحة، حتى تتم العملية بالصورة الصحيحة.

هذه البيانات بصورة صحيحة، حتى تتم العملية بالصورة الصحيحة. فمن أهم شروط التقديم، هي أن يكون المتقدم غير تابع لأي تأمين صحي بالأردن، فيجب إحضار أي شخص من أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك في حال مرضه.

الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات الديوان الملكي

إليكم الأوراق التي يجب تحضيرها من جانب كل متقدم لطلب المساعدة، وهذا ما حدده الديوان الملكي، وهذا ما سنعرضه بهذا الشكل الآتي:

يجب تقديم بطاقة الأحوال المدني، وذلك بالإضافة إلى الدفتر الرسمي الخاص بالعائلة.

ويتم إرفاق نموذج معتمد يفيد الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمتقدم، وذلك من جانب الجهة المسؤولة عن تلك الأمور.

والديوان الملكي الهاشمي يبدأ موعد عمله في تمام الساعة 8.30 صباحًا، حتى تمام الساعة 3.30 مساء.

والإجازة الرسمية للديوان هي الأعياد الرسمية، وذلك بالإضافة إلى الجمعة السبت من كل أسبوع.

إلى هنا نكون قد اكتفينا بالقدر الكافي من المعلومات التي تخص كيفية تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي الأردني بصورة صحيحة، حيث وجدنا أن هناك صيغة موحدة لتقديم الطلب، كما يجب إرسال عددًا من المستندات، حتى يتم الموافقة على إرسال الدعم المادي.