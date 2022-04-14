دائمًا ما نجد أن هناك حرص واضح من جانب الديوان الملكي بالأردن بتقديم كافة سبل المساعدات المالية للمواطنين الأشد احتياجًا لذلك، لكن هناك طريقة لتقديم طلب مساعدة مالية من الملكة رانيا، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه داخل هذا المقال.

طلب مساعدة مالية من الملكة رانيا

تتم عملية التقديم لطلب المساعدة المالية من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المتقدم بكتابة خطاب للملكة رانيا يبدأ بتقديم التحية للملكة، فيجب كتابة مقدمة جيدة بالخطاب، ومن بعدها يقوم المتقدم بكتابة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية له، فيجب إرفاق ذلك الأمر بنموذج معتمد من الهيئة الحكومية المسؤولة عن ذلك.

فكتابة سبب كافي ومقنع لديوان الملكة رانيا يساهم بصورة كبيرة زيادة نسبة الموافقة على الطلب.

ومن بعدها يقوم المتقدم بكتابة خاتمة رقيقة للملكة، ومن ثم تأتي خطوة إرفاق كافة المستندات التي تطلب منه، ومن بعدها يقوم بكتابة اسمه ورقم هاتفه الشخصي البريد الإلكتروني وكذلك عنوانه بالتفصيل.

شروط الحصول على طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

إليكم أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم لهذا الطلب بالشكل الآتي ذكره:

يجب كتابة الحالة الاجتماعية والاقتصادية الحالية للمتقدم بصورة صحيحة داخل الطلب.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية الأردنية، دون أن يكون لديه أي جنسية أجنبية أخرى.

ولا بد أن يقوم بتقديم صورة من القيد العائلي الخاص به، وذلك بالإضافة إلى صورة من بطاقته الشخصية الغير منتهية.

ويمكن التواصل مع ديوان الملكة رانيا من خلال هذا الرقم، 96264637341، فمن خلال هذا الرقم يمكن للمتقدم التعرف على مدى قبول أو رفض طلبه من الأساس.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم كافة التفاصيل التي تخص طلب مساعدة مالية من الملكة رانيا، حيث لاحظنا أن الحكومة الأردنية دائمًا ما تسعى لتقديم الحياة الكريمة لكافة مواطنيها وذلك يظهر بصورة كبيرة عند تقديمها لهذه الخدمة المميزة لفئة معينة من المواطنين، لكن هذا يتضمن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتواجد في كل متقدم حتى يتم قبول طلبه بكل سهولة.