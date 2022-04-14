كيفية طلب مساعدة مالية عاجلة من الديوان الملكي السعودي لشهر رمضان

يقوم الديوان الملكي بمساعدة الكثير من الاسر الاكثر واشد احتياجا في هذا الشهر المبارك، حيث ان هناك كثير من الفقراء السعوديين والمحتاجين والمطلقات وغيرهم ينتظرون المساعدات الملكية بفارغ الصبر، وهم غير قادرين على مواجهة مسؤوليات الحياة وظروف الحياة القاسية وغلاء الأسعار وخاصة بعد زيادة الأسعار الفترة الأخيرة، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي وكيفية التقديم والحالات المستحقة للمساعدة من الديوان الملكي، ويوجد الكثير من المواطنين من هم بحاجة إلى المساعدة لكي يتمكنوا من تسديد ديونهم، أو القيام بعمليات جراحية أو حتى ليتمكنوا من استكمال تعليمهم، ولذلك يكونون بحاجة إلى المساعدات التي يقدمها جلالة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان عن طريق مساعدات الديوان الملكي.

كيفيةالاستعلام عن المساعدة المالية من الديوان الملكي السعودي:

ادخل على رابط موقع الديوان الملكي .

يقوم المتقدم باختيار أيقونة بدء الخدمة للتمكن من الحصول على المساعدة المالية.

التأكد من كتابة رقم الهوية الوطنية

إدخال البيانات بشكل صحيح

الحالات المستحقة لمساعدات الديوان الملكي:

“العاطلين عن العمل” ومن لا يملكون دخل ثابت.

الفئات المستحقة وهم من ضمنهم (الأفراد ذوي الإعاقة سواء منذ الولادة أو ناتجة عن حادث).

بالإضافة إلى الأسر التي تعول المحبوسين داخل السجون وذلك من خلال تقديم طلب مساعدة الديوان الملكي.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي:

أعلن الديوان الملكي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن كيفية التواصل معه للحصول على المساعدات المالية وعينية وعلاجية، ونعرض من خلال هذا المقال كافة طرق التواصل التي نوضحها، حيث يتم التواصل من خلال رقم المؤسسة وهو 8004000000، وبمجرد الدخول على الرقم يتم الاستعلام والاستفسار عن أي طلب تم تقديمه، أو من خلال الدخول على الرابط الرسمي الخاص بالديوان الملكي.

كيفية التسجيل بالمساعدة المالية من الديوان الملكي: