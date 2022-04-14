كيفية التقديم على المساعدات المقطوعة بالطريقة الجديدة والشروط المطلوبة وموعد الصرف

ينتظر الكثير من المواطنين في هذه الايام المباركة من الشهر الكريم ومع الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، حيث لم يذكر يوم محدد لصرف هذه المساعدات المقطوعة التي تصرف مرة واحدة في العام وذلك من استوفى الشروط والضوابط المحددة كما ذكرت وزارة الموارد البشرية، ونذكر بداخل المقال شروط الاستحقاق للمساعدة المقطوعة وكيفية التقديم على المساعدة بالشروط الجديدة ونوضح كذلك كيفية الاستعلام عن اسماء مستحقي لمساعدة المقطوعة، وتشمل مقطوعة الضمان الاجتماعي العديد من فئات المجتمع وأصبح في الوقت الحالي من الممكن لمحدودي الدخل التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الحصول على الدعم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعرف على مواعيد الصرف، وتعد الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات والذين لا يمتلكون دخل ثابت هم الفئات التي تستحق المساعدات المقطوعة، وقد اتاحت الوزارة التسجيل من جديد على أن يتم التسجيل من خلال فروع الضمان الاجتماعي المنتشرة في كافة مدن ومحافظات المملكة، كما أوضحت الوزارة أيضا الشروط والضوابط اللازمة للحصول على المساعدات المقطوعة والتي من أهمها قيمة الدخل الشهري للمتقدم وجنسية المستفيد.

كيفية التقديم على المساعدات المقطوعة بالطريقة الجديدة:

من الجدير بالذكر فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية توقف التقديم بشكل إلكتروني مؤقتاً خلال الأيام الجارية والذي كان يسهل على المواطنين عمليات التسجيل، حيث كانت الخطوات تتضمن دخول المتقدم على موقع الوزارة وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة فقط، أما الآن فيجب على المتقدم التوجه مباشرة إلى أقرب فرع من فروع الضمان الاجتماعي وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة وان تتوافق مع المتقدم الشروط الجديدة.

كيفية التسجيل في المساعدات المقطوعة إلكترونيا:

يتساءل العديد من الأشخاص من الفئات المستفيدة حول كيفية التسجيل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكن من الحصول على المساعدة المقطوعة خلال وقت محدد، ونعرض من خلال هذا المقال كيفية التسجيل في خطوات وهي:

اولا ادخل على رابط التسجيل في وزارة الموارد البشرية.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد.

ثم عليك بالقيام بإنشاء حساب.

ثم تقوم بكتابة البيانات والمعلومات المطلوبة (تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، رقم الهوية، كلمة المرور).

ثم تقوم بتسجيل رمز التحقق.

ثم تقوم بالموافقة على الشروط والضوابط.

ثم عليك بتسجيل قيمة الدخل الشهري.

ثم تقوم بكتابة جميع البيانات والمعلومات البنكية.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في المساعدات المقطوعة:

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 35 عام فيما يزيد عن ذلك.

يشترط أن يكون سعودي الجنسية من الأصل

لا يكون المتقدم لدية سجلات تجارية.

يكون دخل الشخص المتقدم في حالة كونه غير متزوج بحد أقصى 3000 ريال سعودي، وفي حالة كونه متزوج يكون دخله بحد أقصى 8680 ريال سعودي.

كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة: