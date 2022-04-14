نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إكتمال حجز المرحلة الأولي في مشروع النرجس فيو2 في الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الوطنية للإسكان عن إكتمال حجز المرحلة الأولي من مشروع النرجس فيو ٢ في الرياض، وذلك لجميع المستفيدين برنامج سكني ، وايضا مركز سكني شامل، وقد أكدت أيضا علي أستمرار في طرح العديد من المشاريع السكنية ،مع تسير عملية الحجز ،وذلك من أجل رفع نسبة تملك الأسرة السعودية للمسكن.

مميزات مشروع النرجس فيو2 بالرياض

يتميز مشروع النرجس فيو ٢ بالعديد من المميزات التي يحتاجها المواطن السعودي أن تتوافر في المسكن الذي يقيم فيه من أهم هذه المميزات هي:

يحتوي مشروع “النرجس فيو 2” علي ٤٠٠ وحدة ،من الفلل ،والتاون هاوس ،بتصميم حديث ومتنوع .

يتوافر في مشروع النرجس فيو 2 التقسيط بالطرق الميسرة.

مساحة الوحدة في المشروع تتراوح بين ٢٠٠ إلي ٣٩٥ متر مربع.

يحتوي المشروع علي ٣٥ ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء .

ويعتبر المشروع أمتداد الوطنية للإسكان لتوفير مجتمعات عمرانية حديثة ،وبتصميم متنوع ،ومميز يناسب جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية ،وقدراتهم المادية في تملك الأسرة السعودية المسكن المناسب لها ،وايضا تسعي الشركة في تطوير المشاريع بجودة عالية في المملكة العربية السعودية في المواقع الإستراتيجية.

تسهيلات تطبيق سكني للأجهزة الذكية

قام تطبيق سكني في الأجهزة الذكية ،بتوفير العديد من الخدمات الإلكتونية ،وتسهيل جميع التي تمكن المستفيدين من الحصول علي سكن يناسب قدراتهم بكل سهولة،وذلك عبر التسجيل الإلكتروني علي الموقع ،ومعرفة هل يستحق الشخص المستفيد أم لا ،وهل أيضا تتوافر فيه شروط الدعم السكني أم لا ،وأيضا عندما يكون التسجيل إلكترونيا ،فيكون ذلك تسهيلا علي المواطن السعودي ،دون الحاجة للإنتظار، حيث يقوم الموقع بعرض كافة الخيارات ،المشاريع ،وتفاصيلها، من حيث مواقعها ،ونماذجها،وأيضا أسعارها، وكذلك عند طلب العروض التمويلية علي المشاريع ،فعليك التسجيل في المستشار العقاري،ثم قم بإختيار الجهة التمويلية المناسبة ،وأيضا حجز الأراضي المجانية بالمملكة العربية السعودية ،وكذلك توقيع العقود إلكترونيا ،مع كثير من الخدمات أخري يوفرها التطبيق.

ونحن موقع ثقفي نشكر شركة الوطنية للإسكان علي الجهد المبذول منها ، في مساعدتها لتملك الأسر السعودية لوحدة مناسبة لهم ،وأيضا نشكرها علي تطورها الدائم في المشاريع السكنية التي تقوم بها وننتظر منها الكثير ،والكثير من المشاريع السكنية الحديثة ،والمتنوعة في المملكة العربية السعودية.