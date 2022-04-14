تمويل شخصي من بنك ساب للمتقاعدين … تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

تمويل شخصي من بنك ساب للمتقاعدين يقوم بنك ساب بالمملكة السعودية بتسهيل إمكانية الحصول على تمويل شخصي لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية حتى يتمكن الجميع من تلبية احتياجاتهم أو حصولهم على أي متطلبات أخرى بجانب أنه يتوافق مع إحكام الشريعة الإسلامية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة المميزات للحصول على تمويل شخصي من بنك ساب وشروط الحصول عليه وأهم الشروط التي تم تحديدها للحصول على التمويل المتقاعدين.

تمويل شخصي من بنك ساب للمتقاعدين

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل لجميع المتقاعدين وهي كالآتي:

أولا يجب وجود صورة من البطاقة الوطنية سارية المفعول للمواطنين بالمملكة.

وجود صورة من جواز السفر أو وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين بالمملكة.

يجب تواجد تعريف الراتب وخطاب تحويل الراتب من مسؤول الشركة.

كما يجب أن يكون الراتب التقاعدي لا يقل عن 3 , 000 ريال سعودي وهو الحد الأدنى.

يجب عمر العميل يبدأ من 40 حتى 67 عام.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

يوجد بعض الشروط المحددة والمطلوبة من بنك ساب للاستفادة من التمويل الشخصي وهي كالآتي:

أولا يجب أن لا يقل عمرة هذا المتقدم عن 21 عام أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص أو العام لا يتعدى 60 عام.

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومية لا يزداد عمرهم عن 58 عام والراتب الخاص بالعميل السعودي لا يقل عن 4 , 000 ريال سعودي.

كما يجب أن يكون الراتب الأساسي للمقيمين والمواطنين بالمملكة السعودية لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

يجب أن يكون راتب المقيم لا يقل عن عشر آلاف ريال سعودي.

كما ينبغي على الموظف السعودي أن يكون على رأس العمل لمدة شهر واحد والمقيمين لمدة ثلاثة أشهر.

أهم مميزات الحصول على تمويل شخصي