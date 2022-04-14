نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بأمر خادم الحرمين الشريفين” موعد صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع مع حضراتكم موعد صرف المكلمة الملكية للضمان الاجتماعي، حيث ما يزال البحث عنها مستمرا بشكل يومي في جميع أقطار المملكة العربية السعودية، ومن قبل المواطنين وخاصة المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمئات من الأفراد واللآلاف من الأسر المستفيدة في نظاميها القديم والمطور، وسنتعرف معكم في هذا المقال آخر الأخبار الواردة عن موعد صرف المكرمة الملكية، والتي تأخرت عن الموعد الذي كان يتوقعه الجميع، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

المكرمة الملكية

وتقدم الدولة الكثير من أشكال الدعم للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة، وهذا ما يظهر حرصها واهتمامها بالمواطنين والمواطنات في المملكة، حيث يظهر ذلك في العديد من البرامج والتي منها:

المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي

وتعتبر المكرمة الملكية من أحد أشهر اشكال المنح التي تقدمها الدولة للمواطنين في شهر رمضان المبارك، حيث تم صرفها العام الماضي لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، وهذا بعد صدور القرار الملكي من جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

كم مبلغ مكرمة الضمان

حيث تم صرفها للأسر والأفراد، وهذا بناء على الكيفية التالية، والتي لم يتم الإعلان حتى الآن عن تغييرها، وهذا كالآتي:

تم صرف 1000 ريال للمستفيد الأساسي في نظام الضمان الاجتماعي.

ويصرف أيضا 500 ريال لكل تابع مع المستفيد.

وهذه المبالغ يتوقع أن يتم الصرف بناء عليها في حالة صدور قرار المكرمة هذا العام.

موعد صرف المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي

وأما بالنسبة للموعد الخاص بالصرف، فقد تم صرفها العام الماضي في الموعد التالي:

موعد المكرمة الملكية

لن يكون في 12 رمضان كما في المقارنة بالسنة الماضية وقد تتأخر مثل السنوات الماضية #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/wXPCF8wFqv — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) موعد المكرمة الملكية

لن يكون في 12 رمضان كما في المقارنة بالسنة الماضية وقد تتأخر مثل السنوات الماضية #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/wXPCF8wFqv — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) April 12, 2022

صدر القرار الملكي بالصرف يوم 8 رمضان 1442 العام الماضي.

تم الإيداع في حسابات المستفيدين يوم 12 رمضان 1442.

وكانت التوقعات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم صرفها في موعد مشابه للعام الماضي، ولكنها تأخرت، لذا فإنه يتوقع أن تصدر في خلال الأيام المقبلة، وسوف نخبركم أعزائنا المتابعين حصريا في موقع ثقفني وهذا في حالة صدور القرار الملكي لذلك.

استعلام ايداع مكرمة الضمان 1443

وفي حالة صدور القرار، يمكنك التأكد من نزولها في حسابك أم لا عبر موقع الضمان الاجتماعي منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية حينها: