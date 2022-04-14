ترودو: يجب استخدام كلمة «جرائم حرب» لوصف تصرفات روسيا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى، الأربعاء، أن هذه الإجراءات تتضمن تقديم التماس إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيما وصفه بـ "جرائم الحرب" فى أوكرانيا. وأشار ترودو إلى أن القوات الروسية تستهدف مرافق الرعاية الصحية ومحطات القطارات، متهمًا إياها بمهاجمة الهوية والثقافة الأوكرانية وتابعرئيس وزراء كندا: "هذه كلها جرائم حرب يتحملها بوتين، وكلها أشياء تعتبر جرائم ضد الإنسانية"، لافتًا إلى اعتقاده بأنه من "الصواب" استخدام مزيد من الناس كلمة "إبادة جماعية" لوصف تصرفات روسيا فى أوكرانيا.

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