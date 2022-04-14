استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى رام الله

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان لها، إن الشاب عمر محمد عليان (20 عاما)، استشهد بعدما أطلق عليه الرصاص الحى فى الصدر من قبل قوات الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة.

وأفادت الوزارة فى بيانها المقتضب بأن مجمع فلسطين الطبى استقبل حالة إصابة متوسطة بالرصاص الحى فى الكتف من بلدة سلواد، لشاب ووصفت حالته بالمستقرة، كما أصيب خمسة آخرين بجروح مختلفة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعلن إسعاف بلدة سلود أن خمسة إصابات تم نقلها إلى مركز سلواد الطبى الذى يحاصره الاحتلال فى هذه الأثناء.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، أنه جرى أيضا اعتقال 3 شبان بعد اقتحام القرية للمرة الثانية وهم: عبد الفتاح حماد، وخالد إياد حامد، وأحمد عبد الله حامد.

وتابعت: إن قوات الاحتلال أيضا أطلقت قذيفة تجاه منزل عائلة خالد الطاعوج لم يكن أصحابه يتواجدون فيه، ولم يصب أحد بأذى داخل المنزل.