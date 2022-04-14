4 قتلى و10 جرحى.. القوات الروسة تكثف قصفها على خاركيف

أعلن مسؤولون محليون أن أربعة مدنيين من سكان مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا قتلوا وأصيب عشرة، الأربعاء، فيما كثفت القوات الروسية حملة قصفها للمدينة.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريكوف للتلفزيون الأوكراني: "العدو يقصف المنازل والمناطق السكنية. للأسف هناك ضحايا مدنيون، وأسوأ شيء هو أن الأطفال يموتون".

وكتب حاكم منطقة خاركيف أوليه سينهوبوف في وقت لاحق على تطبيق تيليغرام أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة في ضربات على المدينة، الأربعاء.

وتعرضت خاركيف بالفعل لضربات روسية كبيرة، إذ قال تيريكوف إنه لم يكن هناك يوم واحد بدون ضربات منذ بداية الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي.