وزير العدل البريطانى يقدم استقالته

جدة - نرمين السيد - قدم وزير العدل البريطانى استقالته، اليوم الخميس، إلى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، ليكون أول يستقيل من منصبه منذ أن تم فرض غرامة عليه إلى جانب وزير الخزانة، ريشى سوناك، وعشرات المسؤولين، بسبب خرق قوانين جائحة كورونا.





وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية إلى أن وزير العدل ديفيد ولفسون، أكد أن سبب استقالته هو كسر القواعد المتكرر، وانتهاكات القانون الجنائى فى مقر الحكومة البريطانية. وذكرت وكالة بلومبرج أن ولفسون، ذكر فى خطاب استقالته إلى جونسون أن مدى هذه الانتهاكات وسياقها وطبيعتها يعنى أن مرور هذا السلوك بحصانة دستورية لن يكون متوافقا مع حكم القانو

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