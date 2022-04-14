صندوق النقد يتوقع أن تسهم الاستثمارات الخضراء فى زيادة التوظيف

جدة - نرمين السيد - وحث الصندوق - فى تقرير نشره عبر مدونته اليوم الأربعاء - الدول النامية على تحفيز الانتقال إلى اقتصادات صفرية الانبعاثات الكربونية "نظيفة" بحلول عام 2050، مشيرًا إلى أنه من بين التدابير التى تساعد على تحقيق الحياد الكربونى العالمى، توجيه العاملين فى المجالات المسببة للانبعاثات إلى بيئات عمل صفرية الانبعاثات عبر التدريب على الوظائف الجديدة والإعفاءات الضريبية للعمال ذوى الدخل المنخفض، والاستثمار فى البحث والتطوير وفرض ضريبة على الانبعاثات الكربونية.

وأوضح التقرير، أنه يجب على الاقتصادات الناشئة استكمال تدابيرها بتحويلات نقدية مباشرة إلى العمال ذوى الدخل المنخفض اعتبارًا من عام 2029، خاصة وأنها توظف المزيد من العمال فى القطاعات غير الرسمية.

وذكر التقرير، أن تأثير اتباع هذه السياسات والتدابير فى الاقتصادات النامية التى توظّف نسبة أعلى من العمال فى قطاعات مثل التعدين من شأنه أن يحول 2.5% من القوة العاملة بالمجالات ذات الانبعاثات الكربونية إلى أخرى نظيفة على مدى 10 سنوات.