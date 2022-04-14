كيفية الحصول علي تمويل من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية وتقسيط علي ٦٠ شهر وبدون كفيل

يعد بنك البلاد واحد من أهم ،وأكبر ،وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية ،حيث أنه يقوم بتقديم العديد من التمويلات إلي المواطنين بالمملكة العربية السعودية، بأنظمة أقساط ميسرة علي المواطنين ، وهذه التمويلات تساعدهم في تعليم الأبناء ،والزواج ، والكثير من الأمور المادية التي يحتاج إليها المواطنين السعوديين ، وأن تمويلات بنك البلاد السعودي عديدة منها ، تمويلات عقارية ،وشخصية ،وإستثمارية ،وكل هذا لمساعدة المواطنين السعوديين في تلبية إحتياجاتهم.

شروط الحصول علي تمويل من بنك البلاد السعودي

يوجد العديد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول علي التمويل من بنك البلد السعودي ،وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول علي التمويل سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول علي التمويل أقل من ٢١ سنه ولا يزيد عن ٦٠ سنه.

يجب أن يكون لدي المتقدم حساب بنك جاري.

يجب ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم للحصول علي التمويل عن ٥٠٠٠ ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم علي رأس العمل في إحدي المنشأت المعتمدة لدي البنك البلد السعودي،أو حتي في قطاع عام ،أو خاص.

يجب تحويل الراتب الشهري للمتقدم إلي البنك البلد السعودي.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي تمويل من بنك البلد السعودي

هناك بعد الأوراق ،والمستندات يجب إحضارها عند التقدم للحصول علي تمويل من بنك البلد السعودي،حتي يتمكن المواطن السعودي للحصول علي التمويل،وهذه المستندات هي :

يجب إحضار صورة من بطاقة الهوية ،وأيضا يجب أن تكون سارية ،وغير منتهية الصلاحية.

شهادة إثبات ،وتحويل مديونيات ،من بنك إلي أخر.

تعبئة نموذج طلب شراء بالتقسيط.

ملئ تقرير إفصاح العميل بالإلتزامات الشخصية.

مميزات الحصول علي تمويل من بنك البلد السعودي

يوجد العديد من المميزات التي يتميز بها بنك البلد السعودي ،في إعطاء التمويلات ، عن باقي البنوك في المملكة العربية السعودية ،وهذه المميزات هي: