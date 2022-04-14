قرضك نقدى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب للسعودى والمقيم بشروط ميسرة

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قرضك نقدى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أحد أهم القروض التي توفرها شركة كوارا للتمويل للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا القرض الشخصي للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً ، والذي يمكن الاستفادة منه من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما تتيح شركة كوارا للتمويل للعملاء من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً إمكانية التقديم على طلب القرض بأقل راتب شهري. القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل بالمملكة شركة كوارا للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

توفر شركة كوارا للتمويل مجموعة متنوعة ومتكاملة من القروض التي تلبي احتياجات قطاع الأفراد وقطاع الأعمال أيضاً داخل المملكة العربية السعودية.

القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل مطابق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

متاح من خلال القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل مبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من قرض شركة كوارا للتمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

القرض الشخصي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل عند التقدم بالطلب.

توفر الشركة هذا المنتج بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من قرض شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

توفر شركة كوارا للتمويل القرض الشخصي بأقساط شهرية ميسرة ومريحة يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات.

تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة. المتطلبات الأساسية اللازمة لاستكمال طلب قرض شركة كوارا للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب تقديم هوية وطنية سارية المفعول لطالب التمويل السعودي ، أو تقديم هوية سارية لطالب التمويل المقيم.

يجب أن يقوم طالب التمويل بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.

تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة رواتب إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي ، يجب تقديم تعريف بالراتب مدتة لا تزيد عن 90 يوم.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ومن موظفي القطاع الحكومي ، يجب تقديم تعريف بالراتب الشهرى مدته لا تزيد عن 30 يوم.

طالب التمويل الموظف في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ، يجب أن يقوم بتقديم تعريف بالراتب الشهرى مدته لا تزيد عن 30 يوم ، وذلك لاستكمال طلب القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل. عمر شويل - جدة قرضك نقدى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب للسعودى والمقيم بشروط ميسرة - ثقفني

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