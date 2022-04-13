خطوات تحميل لعبة ببجي PUBG MOBILE على الكمبيوتر 2022 والمميزات الجديدة

تحميل لعبة ببجي، يوجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن لعبه ببجي، لأن هذه اللعبة تعد من افضل الألعاب الإلكترونية المشهورة في جميع أنحاء البلاد بسبب مغامراتها الممتعة والمشوقة قدامه يتم تكوينها من مجموعة من المغامرات، و تمتلك الكثير من المراحل الصعود إلى المستوى المرتفع، وتعتبر هذه اللعبة من أكثر الألعاب الأمانة.

خطوات تحميل ببجي على الكمبيوتر

تعتبر لعبة ببجي من أشهر الألعاب الشائعة في تلك الأيام حتى استطاعت أن تنال وتستحوذ على النجاح الكبير بين جميع الألعاب الإلكترونية، حيث أنها من إحدى الألعاب القتالية، كما من الممكن تحميل على الكمبيوتر وهواتف الجوال، لذا من الواجب متابعة الخطوات التالية لتحميل اللعبة على الكمبيوتر وهي:

في بداية الأمر يدخل اللاعب على محركات البحث حتى يعثر على محاكي يدعى Bluestacks.

تحميل هذا المحاكي، ثم تنزيلها على الجهاز سواء كان لاب توب أو الكمبيوتر.

عند انتهاء الشخص من تحميل هذا المحاكي يتم تنزيله على الجهاز، ثم من الواجب فتح المحاكي واستكمال الخطوات التي تخص تسجيل الدخول.

دخول المستخدم إلى جوجل بلاي عن طريق المحاكي وتدوين لعبة ببجي، ثم يقوم بتحميل لعبة ببجي بسهولة ويسر وتنصيبها بعد ذلك.

مميزات لعبة ببجي موبايل

يوجد العديد من المميزات الخاصة باللعبة ببجي موبايل، ومن أبرز تلك المميزات كالآتي: